В ніч на 2 листопада росіяни отримали повідомленні про загрозу застосування ядерного озброєння

Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії заявило, що в ніч на понеділок, 2 листопада, мобільний застосунок відомства зазнав масованої кібератаки, внаслідок чого жителі країни отримали неправдиві повідомлення про загрозу застосування ядерної зброї. Про це йдеться в повідомленні російського МНС.

«Увага! Мобільний додаток МНС Росії зазнав масованої кібератаки, внаслідок чого зловмисникам вдалося здійснити розсилку фейкової інформації населенню», – йдеться в повідомленні російського МНС.

За даними російського моніторингового телеграм-каналу Astra, у кожному регіоні країни росіяни отримали сповіщення про нібито атаку дронами з ядерними боєголовками.

«МНС Росії! Загроза движухи! Не турбуйтеся! По всіх регіонах Росії (болота) були запущені ядерні боєголовки на носіях P1-Sun! Терміново запасіться їжею на три тижні», – йшлося в повідомленні.

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P1-Sun – український дрон мультироторного типу, який Сили оборони з 2025 року застосовують для перехоплення російських ударних дронів та крилатих ракет. Дрон-перехоплювач не оснащений ядерною бойовою частиною.

Російські ЗМІ звинуватили Україну в кібератаці. Зауважимо, що ввечері неділі, 1 листопада, кібератаки зазнав український офіційний застосунок «Повітряна тривога». Користувачі вперше отримали сповіщення про ядерну та хімічну загрозу, що не відповідало дійсності. Кібератака на український застосунок сталася за кілька годин до збою в роботі російського застосунку.