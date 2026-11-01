Краще не переходити за невідомими посиланнями

Ввечері у неділю, 1 листопада, у офіційному застосунку «Повітряна тривога» вперше з’явилося повідомлення про ядерну та хімічну загрозу. У повідомленні, що написане російською мовою, пропонують перейти за посиланням нібито у телеграм-канал. Громадський діяч Сергій Стерненко пише, що застосунок зламали.

«Імовірно, додаток “Повітряна тривога” піддається ворожому впливу. Жодної радіаційної загрози немає! Зберігайте спокійно, слідкуйте за нашими повідомленнями на нашому каналі!», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повідомлення у застосунку російською мовою (клікніть для збільшення)

У застосунку з’явилося повідомлення нібито про ядерну та хімічну загрозу, що написане російською мовою, пропонують перейти за посиланням нібито у телеграм-канал. Нагадуємо, що краще не переходити за невідомими посиланнями.

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«Привет! Сейчас по всей Украине буде ядерная тревога. Не волнуйтесь, летит Орешник», – вказано у повідомленні у застосунку «Повітряна тривога».

У Повітряних силах ЗСУ наголошують, що жодної небезпеки немає, це фейк.

На Львівщині частина мешканців могла також чути сигнал «Радіаційна небезпека». У Львівській ОВА повідомили, що це трапилося через збій в роботі застосунку.

«Внаслідок збою в роботі застосунку "Повітряна тривога" частина кінцевих сигнально-гучномовних пристроїв, встановлених на території Львівської області, відтворила сигнал "Радіаційна небезпека". Просимо зберегти спокій. Загроза відсутня», – вказано у повідомленні Оповіщення цивільного захисту.

«Додаток “Повітряна тривога”, ймовірно, зазнав злому. Інформація, що поширюється щодо рівнів загроз, не відповідає дійсності. Закликаємо не панікувати, не переходити за жодними сторонніми посиланнями та не поширювати неперевірену інформацію. Стежте за повідомленнями про повітряні тривоги через офіційні канали та ресурси уповноважених органів», – пише Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо, що 17 жовтня премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив, що в застосунку «Повітряна тривога» зʼявилася карта орієнтовного руху російських ракет і безпілотників, тож застосунком активно користувалися українці. Нещодавно додали дві нові функції: «Радар наближення» та статистика повітряних тривог.