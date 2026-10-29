Українці зможуть отримувати сповіщення про наближення ракети та дрона

В офіційному застосунку «Повітряна тривога» зʼявилися дві нові функції: «Радар наближення» та статистика повітряних тривог. Про це повідомили у соцмережах сервісу.

Функція «Радар наближення» дає змогу отримувати звукові сповіщення про наближення російських цілей. Користувачі можуть обрати радіус від 10 до 50 км, і сервіс попережить, коли повітряна ціль увійде у визначену зону. Налаштувати функцію можна в застосунку та на сайті «Повітряна тривога».

Крім того, тепер доступна статистика повітряних тривог. Зокрема, користувачі можуть дізнатися, коли та в яких населених пунктах оголошували найбільше тривог, а також переглянути інформацію про кількість повітряних цілей.

Нагадаємо, 17 жовтня премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив, що в застосунку «Повітряна тривога» зʼявилася карта орієнтовного руху російських ракет і безпілотників.

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