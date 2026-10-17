Карта доступна в застосунку «Повітряна тривога» та на офіційній карті повітряних тривог України

В офіційному застосунку «Повітряна тривога» з’явилася карта орієнтовного руху російських ракет і безпілотників. Це спільний проєкт Мінцифри, Міністерства оборони, Повітряних Сил України та українських ІТ-компаній. Про це 17 жовтня повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький в соцмережах.

За словами прем’єра, під час повітряних атак кожна хвилина має значення для безпеки людей.

«Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації і не витрачаючи час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах», – пояснив він.

У Міністерстві оборони уточнили, що карта відображає різні типи повітряних цілей, зокрема крилаті ракети, «Бандеролі» та безпілотники типу «шахед».

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«Карта показує загальну картину повітряних загроз без точних координат і відстеження цілей у реальному часі. Інформація може відображатися із затримкою. Також карта відображає не всі загрози. Зокрема, на ній немає балістичних ракет і цілей, які рухаються зі швидкістю понад 2000 км/год», – ідеться в повідомленні.

Сергій Корецький наголосив, що в разі оголошення повітряної тривоги громадяни мають негайно прямувати до укриттів і залишатися там до відбою.

Оновлена карта доступна в застосунку «Повітряна тривога» та на офіційній карті повітряних тривог України.