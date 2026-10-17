За добу Повітряні сили збили 58 реактивних безпілотників «Герань-4» над заходом України
Повітряне командування «Захід» контролює вісім західних областей
Вдень 16 жовтня та вночі 17 жовтня російські військові атакували західний регіон України реактивними безпілотниками. Авіація та протиповітряна оборона, що підпорядковуються повітряному командуванню «Захід», збили у зоні своєї відповідальності 58 реактивних БпЛА типу «Герань-4». Про це вранці 17 жовтня повідомили у Повітряному командуванні «Захід» Повітряних Сил ЗСУ.
Ворожі цілі збивали над Львівською, Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською, Волинською та Івано-Франківською областями. Це статистика станом на 9 ранку 17 жовня. Водночас вранці суботи вже були нові повідомлення про атаки. Зокрема, у Золочівському районі Львівщини двічі оголошували тривогу.
Льотчик бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід» знищує ворожу «Герань» (відео Повітряних сил ЗСУ)
«Герань-4» – це російський ударний безпілотний літальний апарат з турбореактивним двигуном, що є розвитком іранських «Шахедів».Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Загалом протягом дня 16 жовтня і в ніч на 17 жовтня ворог атакував українські регіони понад 647 ударними БпЛА.