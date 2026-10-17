«Герань-4» це російський безпілотник з турбореактивним двигуном

Вдень 16 жовтня та вночі 17 жовтня російські військові атакували західний регіон України реактивними безпілотниками. Авіація та протиповітряна оборона, що підпорядковуються повітряному командуванню «Захід», збили у зоні своєї відповідальності 58 реактивних БпЛА типу «Герань-4». Про це вранці 17 жовтня повідомили у Повітряному командуванні «Захід» Повітряних Сил ЗСУ.

Ворожі цілі збивали над Львівською, Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською, Волинською та Івано-Франківською областями. Це статистика станом на 9 ранку 17 жовня. Водночас вранці суботи вже були нові повідомлення про атаки. Зокрема, у Золочівському районі Львівщини двічі оголошували тривогу.

Льотчик бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід» знищує ворожу «Герань» (відео Повітряних сил ЗСУ)

«Герань-4» – це російський ударний безпілотний літальний апарат з турбореактивним двигуном, що є розвитком іранських «Шахедів».

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Загалом протягом дня 16 жовтня і в ніч на 17 жовтня ворог атакував українські регіони понад 647 ударними БпЛА.