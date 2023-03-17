Анатолій «Купол» дав інтерв‘ю американській газеті The Washington Post, де розповів про втрати українських бійців

У Десантно-штурмових військах заявили, що командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій «Купол» не мав дозволу на спілкування з журналістами. У ДШВ назвали озвучені комбатом втрати завищеними і підтвердили, що його призначать на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ. Про це речник ДШВ Валентин Шевченко заявив у коментарі «Українській правді».

У відповідь на заяви «Купола» про «великі втрати і недосвідченість новобранців» у його підрозділі, в командуванні ДШВ заявили, що за фактом поширення офіцером недостовірної інформації проведено службову перевірку, яка встановила, що він порушив низку документів щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю. Відповідно до стандартів армій країн НАТО, які впроваджено і в ЗСУ, дозвіл на спілкування військовослужбовця з медіа надається його командиром, чого зроблено не було.

У ДШВ наголосли, що 100% військовослужбовців десантно-штурмових військ, призваних за мобілізацією, пройшли базову та фахову підготовку перед призначенням на посади до військових частин. Підготовка відбувається як в навчальних центрах ДШВ, так і за кордоном. За словами Шевченка, серед підлеглих Анатолія «Купола» були військовослужбовці, які пройшли курс підготовки у Великій Британії.

«Не варто також забувати, що кожний командир відповідає за підготовку, яка наразі проводиться і в 46 бригаді. Офіцер має багато знайомих у навчальному центрі ДШВ. Проте він жодного разу не звернувся до них або до безпосередніх командирів з претензіями чи пропозиціями щодо покращення процесу навчання», – наголосив речник ДШВ Валентин Шевченко.

За його словами, озвучені військовослужбовцем втрати під час боїв у підлеглому йому підрозділі суттєво завищені. Водночас, така інформація має статус обмеженого доступу. Речник ДШВ додав, що командування, «враховуючи бойовий досвід та знання проблем підготовки», прийняло рішення призначити командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія «Купола» на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ.

Командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій «Купол» дав інтерв‘ю американській газеті The Washington Post, де розповів про втрати українських бійців. За словами «Купола», у його батальйоні нібито з приблизно 500 солдатів близько 100 були вбиті, а ще 400 – поранені, що призвело до повної ротації особового складу.

У WP дійшли висновку, що «Сили оборони України втратили на полі бою багатьох найдосвідченіших бійців, а недосвідченість новобранців, разом із браком зброї, нібито зменшує оптимізм та ставить під сумнів готовність Києва до весняного наступу», при цьому, наприкінці матеріалу визнавши, що не можуть визначити повну картину бєздатності ЗСУ.

Після публікації стало відомо, що «Купола» переводять з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру. У відповідь на такий крок «Купол» написав рапорт на звільнення.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що публікації в західних ЗМІ, зокрема у The Washington Post, де стверджується, ніби український контрнаступ опинився під питанням – не відповідають дійсності. Він також закликав українські ЗМІ не передруковувати інформацію, яка не відповідає дійсності.