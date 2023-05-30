Водій Hyundai Kona їздив за кермом без прав і в стані алкогольного сп'яніння

26 травня Старосамбірський районний суд оштрафував на понад 40 тис. грн та конфіскував авто Hyundai Kona у військовослужбовця, якого поліцейські затримали п'яним за кермом. Як виявилося в обвинуваченого до того ж немає посвідчення водія, і це вже не вперше патрульні його ловлять за кермом.

З порталу судової влади відомо, що обвинувачений військовий Олег Сидорович. Пізно вночі 20 травня у селі Тершів на Самбірщині поліцейські затримали п'яного військового за кермом позашляховика. Виявилося, що у чоловіка немає посвідчення водія і його вже не вперше затримають поліцейські.

На засіданні Олег Сидорович свою провину визнав та підтвердив наведені у суді докази, зокрема, інформацію з протоколів з місця затримання та результат перевірки на алкотестері, який показав 0,75 проміле.

Суддя Старосамбірського районного суду Андрій Кушнір визнав військовослужбовця Олега Сидоровича винним у вчинені адміністративного правопорушення і оштрафував його на 40 тис. 800 грн. Окрім того, впродовж п'яти років Сидорович немає права сідати за кермо, а автомобіль Hyundai Kona у нього конфіскували.

Додамо, що ця постанова може бути оскаржена впродовж десяти днів з до Львівського апеляційного суду.