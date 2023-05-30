На Львівщині суд конфіскував у військового позашляховик Hyundai Kona за п'яну їзду без прав
Чоловік також заплатить понад 40 тис. грн штрафу
26 травня Старосамбірський районний суд оштрафував на понад 40 тис. грн та конфіскував авто Hyundai Kona у військовослужбовця, якого поліцейські затримали п'яним за кермом. Як виявилося в обвинуваченого до того ж немає посвідчення водія, і це вже не вперше патрульні його ловлять за кермом.
З порталу судової влади відомо, що обвинувачений військовий Олег Сидорович. Пізно вночі 20 травня у селі Тершів на Самбірщині поліцейські затримали п'яного військового за кермом позашляховика. Виявилося, що у чоловіка немає посвідчення водія і його вже не вперше затримають поліцейські.
На засіданні Олег Сидорович свою провину визнав та підтвердив наведені у суді докази, зокрема, інформацію з протоколів з місця затримання та результат перевірки на алкотестері, який показав 0,75 проміле.
Суддя Старосамбірського районного суду Андрій Кушнір визнав військовослужбовця Олега Сидоровича винним у вчинені адміністративного правопорушення і оштрафував його на 40 тис. 800 грн. Окрім того, впродовж п'яти років Сидорович немає права сідати за кермо, а автомобіль Hyundai Kona у нього конфіскували.
Додамо, що ця постанова може бути оскаржена впродовж десяти днів з до Львівського апеляційного суду.