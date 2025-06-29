У суботу, 28 червня, президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесних звань трьом львів’янам «за вагомий внесок у розвиток української культури та збереження національної спадщини». Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

Звання отримали:

Директор літературно-меморіального музею «Дім Франка» Богдан Тихолоз – звання заслуженого працівника культури України;

– звання заслуженого працівника культури України; Співак і композитор, керівник гуртка Центру творчості дітей та юнацтва Галичини Назар Савко – звання заслуженого артиста України;

– звання заслуженого артиста України; Гендиректор і художній керівник театру імені Марії Заньковецької Максим Голенко – звання заслуженого діяча мистецтв України.

Фото ЛОВА

«Дякуємо кожному з Вас за віддану працю, безмежну любов до української культури, збереження та популяризацію національної спадщини. Ваш талант, енергія та високий професіоналізм надихають нові покоління митців і зміцнюють нашу культурну ідентичність у світі», – прокоментували в департаменті з питань культури ЛОВА.