Троє львів’ян отримали почесні звання від президента
Звання присвоїли до Дня конституції
У суботу, 28 червня, президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесних звань трьом львів’янам «за вагомий внесок у розвиток української культури та збереження національної спадщини». Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.
Звання отримали:
- Директор літературно-меморіального музею «Дім Франка» Богдан Тихолоз – звання заслуженого працівника культури України;
- Співак і композитор, керівник гуртка Центру творчості дітей та юнацтва Галичини Назар Савко – звання заслуженого артиста України;
- Гендиректор і художній керівник театру імені Марії Заньковецької Максим Голенко – звання заслуженого діяча мистецтв України.
Фото ЛОВА
«Дякуємо кожному з Вас за віддану працю, безмежну любов до української культури, збереження та популяризацію національної спадщини. Ваш талант, енергія та високий професіоналізм надихають нові покоління митців і зміцнюють нашу культурну ідентичність у світі», – прокоментували в департаменті з питань культури ЛОВА.