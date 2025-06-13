Новий музей називатиметься «Національний комплекс меморіальних музеїв Івана Франка та Михайла Грушевського»

Львівський музей Михайла Грушевського приєднають до музею Івана Франка. Єдина музейна установа буде називатися «Національний комплекс меморіальних музеїв Івана Франка та Михайла Грушевського», її очільником буде директор Дому Франка Богдан Тихолоз. Про це 13 червня повідомила Львівська обласна рада.

Меморіальний музей Михайла Грушевського є державним, а літературно-меморіальний музей Івана Франка – національний, що впливає на фінансування і розмір зарплати працівників. «Об’єднання двох закладів дасть можливість працівникам музею Грушевського отримувати більшу заробітну плату та активніше здійснювати проєктну діяльність», – пояснив заступник голови комісії Ростислав Добош.

Як зазначив директор Дому Франка Богдан Тихолоз, новостворений єдиний національний музейний комплекс має шанс стати взірцевим музеєм.

«Музей Михайла Грушевського має великий потенціал і його необхідно реалізовувати. Для цього оптимізуємо систему управління та посилимо роботу для отримання позабюджетного фінансування. І нам це вдасться, оскільки команда “Дому Франка” має великий досвід у залученні грантів», – наголосив Богдан Тихолоз.

Депутатська комісія з питань комунального майна Львівської обласної ради підтримала ініціативу створення нового комунального закладу. Об’єднання музеїв має розглянути також комісія з питань культури, інформаційної політики та промоції. А остаточне рішення ухвалять депутати під час сесії Львівської обласної ради, яка відбудеться у червні.

Нагадаємо, Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка у Львові відкрили 1940 року у будинку №152, де мешкала сім’я письменника. 1 серпня 1944 року музеєві передали сусідню садибу під №154 (колишній будинок Михайла Грушевського). Але 1998 року у віллі Грушевського відкрили окремий Державний меморіальний музей Михайла Грушевського. Тим часом музей Франка 2011 року отримав статус національного. Зараз у Домі Франка разом з технічним персоналом працює 48 людей, у музеї Грушевського – вдвічі менше.