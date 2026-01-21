Засновники Preply Дмитро Волошин, Кирило Бігай та Сергій Лук’янов

Український маркетплейс для вивчення мов Preply залучив 150 млн доларів у раунді Series D, який очолила інвестиційна компанія WestCap. За підсумками угоди стартап оцінили у 1,2 млрд доларів, повідомили в пресрелізі Preply 21 січня.

Раунд очолила стратегічна інвесткомпанія WestCap з активами під управлінням понад 6 млрд доларів, а єдиним агентом із розміщення угоди виступив Goldman Sachs International. Після цього раунду загальний обсяг інвестицій, залучених Preply, сягнув близько 299 млн доларів. Серед інвесторів компанії також ЄБРР та Horizon Capital.

WestCap долучається до Preply як стратегічний партнер – представник фонду увійде до ради директорів компанії. У WestCap зазначили, що їхній досвід розвитку глобальних платформ має підтримати Preply на наступному етапі зростання.

Отримані кошти Preply планує спрямувати на масштабування формату human-led навчання, розвиток продукту та інженерних команд, а також на подальшу інтеграцію інструментів штучного інтелекту, які допомагають репетиторам і студентам у навчальному процесі.

Завдяки новому раунду фінансування Preply приєдналася до когорти єдинорогів з українським корінням (стартапів з оцінкою понад 1 млрд доларів), серед яких також Grammarly та Fintech-IT Group (mono).

Що відомо про Preply

Preply працює як глобальна платформа для онлайн-вивчення мов, об’єднуючи понад 100 тис. репетиторів і студентів зі 180 країн. Користувачам доступні уроки з більш ніж 90 мов, а ШІ використовується для персоналізації навчання та підвищення його ефективності.

За останні 12 місяців компанія покращила фінансові показники та вийшла на позитивну EBITDA. Після раунду Series C Preply більш ніж утричі збільшила кількість репетиторів, доступних для бронювання, і розширила мовну пропозицію на понад 40 нових мов.

Залучення інвестицій відбувається на тлі зростання глобального попиту на вивчення мов. За даними HolonIQ, близько 1,8 млрд людей у світі прагнуть опанувати другу мову, а ринок B2C-вивчення мов може зрости до $227 млрд до 2035 року.