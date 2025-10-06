Холдинг займається розробкою екосистеми для monobank

Американський інвестфонд Ukraine-Moldova American EnterpriseFund (UMAEF) оголосив про інвестицію в українську компанію-розробника екосистеми monobank Fintech-IT Group, оцінивши її в понад 1 млрд доларів. Холдинг став першим в Україні, який досяг такої вартості.

Про інвестицію в Fintech-IT Group повідомив у понеділок, 6 жовтня, засновник компанії Олег Гороховський. Він повідомив, що UMAEF є корпорацією штату Делавер, а її діяльність здійснюється під наглядом Держдепу США. Крім того, фонд очолює консорціум американських приватних інвесторів.

«UMAEF оголосив про інвестицію в IT-холдинг Fintech-IT Group — розробника екосистеми mono — за оцінкою у понад 1 млрд доларів», – повідомив Гороховський.

Fintech-IT Group заснували Олег Гороховський та Михайло Рогальський. Холдингу постачає програмне забезпечення для Universal Bank в межах проєкту онлайн-банку monobank. До складу холдингу входять «Фінтек Бенд», «Кілобайт1024», «Шейк-ту-Пей», «Ей Сі Ді Сі Процессінг» та інші.

Холдинг став першим в Україні так званим «фінтех-єдинорогом» – стартапом, який отримав ринкову вартість в 1 млрд доларів. Термін «єдиноріг» у 2013 році почала використовувати венчурна інвесторка Айлін Лі, щоб показати статистичну рідкість успішності таких підприємств.