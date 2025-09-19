DTV 2025 - найбільший захід в галузі оборонних технологій у світі

Під час оборонного саміту Defense Tech Valley 2025, що відбувся у Львові 16-17 вересня, чотири компанії з Європи та США повідомили про плани інвестувати понад 100 млн доларів в розробку українських оборонних технологій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, що було співорганізатором події разом з кластером Brave1.

В які проєкти хочуть інвестувати іноземці

Компанія NUNC Capital з Нідерландів оголосила про плани інвестувати 20 млн євро для створення та масштабування перспективних оборонних компаній в Україні. Компанія зосереджена на сферах новітніх оборонних технологій НАТО, що можуть забезпечити негайний результат, зокрема, на новітніх матеріалах, засобах РЕБ та «розумному» виробництві.

Німецько-люксембурзький венчурний фонд Verne Capital, що спеціалізується на європейських оборонних, безпекових та кібербезпекових компаніях, оголосив про свій намір інвестувати до 25 млн євро в українські оборонні інновації.

Шведський фонд Varangians оголосив про масштабний план інвестування в Україну та вже закрив першу угоду, деталі якої будуть розкриті незабаром.

Компанія Oedipus Inc. оголосила про створення першого в Європі фонду з постійним капіталом, що зосереджений виключно на оборонних технологіях. Команда засновників має багаторічний досвід інвестування в автономні технології, розроблені в Україні. Очікується, що незабаром команда оголосить про плани співпраці в українській оборонній сфері.

Компанія Swarmer, що займається розробкою технологій «рою дронів», оголосила про залучення 15 млн доларів у серії А від американських інвестиційних фондів на чолі з Broadband Capital Investments.

«Наш меседж до міжнародних інвесторів та компаній простий6 якщо вас немає в Україні, то вас немає на ринку оборонних технологій», – сказав під час заходу міністр цифрової трансформації Михайло федоров.

Він також додав, що з 2024 року завдяки роботі кластеру Brave1 українські оборонні компанії вже залучили 90 млн доларів інвестицій, а середній чек виріс з 300 тис. до 1 млн доларів.

«Настав час для Європи не лише підтримувати Україну, а й вчитися в України. Питання, що стоїть перед нами, – це не просто як створити певну технологію, це як створити цілу екосистему оборонних інновацій. Ось чому зараз наше завдання – інтегрувати оборонну промисловість України в європейську задля посилення безпеки не лише України, а й усього європейського континенту», – сказав комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Він додав, що нещодавнє вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі стало яскравим нагадуванням про вразливість оборонних можливостей Європи у протистоянні сучасним загрозам, таким як дрони.

Саміт Defense Tech Valley у Львові відвідали понад 300 інвесторів з країн Європи та Північної Америки, а також близько п’яти тисяч відвідувачів.

Defense Tech Valley 2025 у Львові (Фото міністерства цифрової трансформації)

На заході кластер Brave1 провів наймасштабнішу за всю історію незалежної України виставку оборонних технологій, учасниками якої стали понад 230 провідних українських та міжнародних виробників. Вони представили інновації, що вже успішно працюють на полі бою, а також презентували свої нові розробки: ракети, дипстрайки, лазерні системи, дрони-перехоплювачі, БПЛА зі штучним інтелектом, аеростати, наземні роботизовані комплекси й турелі, зокрема й для збиття шахедів, новітні системи радіоелектронної боротьби, системи зв’язку.