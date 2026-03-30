У Львові будують другу чергу індустріального парку

Dragon Capital почала будувати другу чергу індустріального парку М10 Lviv Industrial Park у Львові. Про це повідомила компанія у прессрелізі 30 березня.

Зазначають, що друга черга М10 Lviv Industrial Park передбачає будівництво складських та виробничих приміщень класу А, її загальна площа – 22 тис. м². Водночас суму інвестицій у компанії не повідомили. Проєкт передбачає отримання «зеленої» сертифікації, яка відповідає міжнародним стандартам.

Що відомо про проєкт?

CEO напрямку індустріальних парків Dragon Capital Андрій Бринзило зауважив, що розвиток М10 Lviv Industrial Park є частиною стратегії Dragon Capital з будівництва портфеля нової індустріальної нерухомості в Києві та Львові.

«Попит на якісні складські та виробничі приміщення в Україні зростає, незважаючи на бойові дії, зокрема з боку компаній, які релокують бізнес», – зазначив Андрій Бринзило.

Перша будівля М10 Lviv Industrial Park вже сертифікована за стандартом EDGE (енергоефективність та екологічна сталість).

Зауважимо, що М10 Lviv Industrial Park розташований у промисловій зоні Львова Рясне-2, на трасі М10, за 60 км від пункту пропуску «Краковець» на кордоні з Польщею. Загальна територія парку становить 23,5 га та передбачає будівництво складських і виробничих об’єктів сукупною площею понад 140 тис. м².

Обсяг інвестицій у М10 Lviv Industrial Park загалом сягає 24,5 млн доларів. Проєкт реалізовують спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Ukraine Investment Fund під управлінням Norfund, які володіють 35% та 30% в ньому відповідно.

Першу чергу М10 загальною площею 14 400 м² ввели в експлуатацію у лютому 2024 року. Її повністю орендувала мережа «Аврора Мультимаркет».

Зауважимо, що Dragon Capital є однією з найбільших інвестиційних компаній в Україні. Серед ключових напрямів діяльності компанії є інвестиції в ринок нерухомості. Наразі Dragon Capital має два проєкти індустріальних парків у своєму портфелі: M10 Lviv Industrial Park у Львові загальною площею 140 тис м² та E40 Industrial Park під Києвом площею 200 тис м².

За даними YouControl, Dragon Capital зареєстрована на Кіпрі, а її засновником є Томаш Фіала.