Першу чергу М10 було відкрито навесні 2024 року

Норвезький Ukraine Investment Fund, створений під управлінням державного інвестиційного фонду Norfund, вкладе близько 100 млн норвезьких крон (8,5 млн євро або ж 413,3 млн грн) у розширення індустріального парку M10 у Львові. Про повідомила пресслужба інвестиційної групи Dragon Capital, що є девелопером парку.

«Інвестуючи в індустріальний парк M10, ми допомагаємо створити кілька тисяч робочих місць відповідно до нашого мандата зі сприяння сталому бізнесу та створенню робочих місць в Україні», — повідомив генеральний директор Norfund Теллеф Торлейфссон. Ukraine Investment Fund був створений у грудні 2024 року, фонд спеціалізується на підтримці сталого бізнесу та проєктів, що потребують приватного капіталу.

Проєкт M10 Lviv Industrial Park, який Dragon Capital реалізує спільно з ЄБРР, уже отримав міжнародний сертифікат сталості EDGE. Індустріальний парк будується у Львові, у промисловій зоні Рясне-2, за 60 км від польського кордону. Ділянка площею 23,5 га дозволить побудувати шість черг виробничих, складських та офісних приміщень, що відповідають міжнародним стандартам сталого девелопменту, повідомила пресова служба Dragon Capital.

У вересні 2023 року агентство MIGA (група Світового банку) надало парку десятирічну страховку від військових ризиків.

Dragon Capital викупила індустріальний парк у Рясне-2 2020 року. У 2023 році ЄБРР інвестував 24,5 млн доларів у розвиток парку М10. Перша черга була завершена у травні 2024 року та передана в оренду компанії «Аврора Мультимаркет».

Група Dragon Capital – один з найбільших інвестиційних гравців в Україні. Її команда з управління нерухомістю Dragon Capital Property Management керує портфелем з 25 комерційних об’єктів загальною площею 560 тис. м2, зокрема бізнес-центри, торгово-розважальні центри та логістичні комплекси, повідомила пресова служба.

Згідно з даними платформи YouControl, юридичною особою-власником парку, ТзОВ «Індустріальний парк М10», володіє кіпрська компанія «УІПХ Юкрейніан Індастріал Проперті Холдинг Лімітед». Бенефіціарним власником вказані президент групи Dragon Capital, українсько-чеський бізнесмен Томаш Фіала та його родина, а також керуючий директор Іво Сухі і співвласниця понад 100 компаній групи Ярміла Яношова.

До проєктів Dragon Capital і Томаша Фіали у Львові і на Львівщині, окрім згаданого індустріального парку, належать енергетична компанія «Пауер 1 Львів», ТРЦ Victoria Gardens, будівельна група Viking Development, виробник мінеральної води «Трускавецька» та Бистрівське родовище мінеральних вод.