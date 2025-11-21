Індустріальний парк M10 у Львові отримає 8,5 млн євро інвестицій від Норвегії
Раніше будівництво першої черги парку профінансував ЄБРР
Норвезький Ukraine Investment Fund, створений під управлінням державного інвестиційного фонду Norfund, вкладе близько 100 млн норвезьких крон (8,5 млн євро або ж 413,3 млн грн) у розширення індустріального парку M10 у Львові. Про повідомила пресслужба інвестиційної групи Dragon Capital, що є девелопером парку.
«Інвестуючи в індустріальний парк M10, ми допомагаємо створити кілька тисяч робочих місць відповідно до нашого мандата зі сприяння сталому бізнесу та створенню робочих місць в Україні», — повідомив генеральний директор Norfund Теллеф Торлейфссон. Ukraine Investment Fund був створений у грудні 2024 року, фонд спеціалізується на підтримці сталого бізнесу та проєктів, що потребують приватного капіталу.
Проєкт M10 Lviv Industrial Park, який Dragon Capital реалізує спільно з ЄБРР, уже отримав міжнародний сертифікат сталості EDGE. Індустріальний парк будується у Львові, у промисловій зоні Рясне-2, за 60 км від польського кордону. Ділянка площею 23,5 га дозволить побудувати шість черг виробничих, складських та офісних приміщень, що відповідають міжнародним стандартам сталого девелопменту, повідомила пресова служба Dragon Capital.
У вересні 2023 року агентство MIGA (група Світового банку) надало парку десятирічну страховку від військових ризиків.
Dragon Capital викупила індустріальний парк у Рясне-2 2020 року. У 2023 році ЄБРР інвестував 24,5 млн доларів у розвиток парку М10. Перша черга була завершена у травні 2024 року та передана в оренду компанії «Аврора Мультимаркет».
Група Dragon Capital – один з найбільших інвестиційних гравців в Україні. Її команда з управління нерухомістю Dragon Capital Property Management керує портфелем з 25 комерційних об’єктів загальною площею 560 тис. м2, зокрема бізнес-центри, торгово-розважальні центри та логістичні комплекси, повідомила пресова служба.
Згідно з даними платформи YouControl, юридичною особою-власником парку, ТзОВ «Індустріальний парк М10», володіє кіпрська компанія «УІПХ Юкрейніан Індастріал Проперті Холдинг Лімітед». Бенефіціарним власником вказані президент групи Dragon Capital, українсько-чеський бізнесмен Томаш Фіала та його родина, а також керуючий директор Іво Сухі і співвласниця понад 100 компаній групи Ярміла Яношова.
До проєктів Dragon Capital і Томаша Фіали у Львові і на Львівщині, окрім згаданого індустріального парку, належать енергетична компанія «Пауер 1 Львів», ТРЦ Victoria Gardens, будівельна група Viking Development, виробник мінеральної води «Трускавецька» та Бистрівське родовище мінеральних вод.