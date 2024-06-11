Розпочати будівництво заводу планують у 2025 році

Інвестиційна компанія Dragon Capital Томаша Фіали проєктує новий завод з виробництва мінеральної води «Трускавецька». Новий завод стане більшим за два попередніх і зможе випускати 1 млн пляшок води на добу, а «Трускавецька» стане другим брендом мінеральних вод в Україні. Про це у вівторок, 11 червня, пише Forbes Ukraine з посиланням на виступ Томаша Фіали під час заходу «Гроші для Перемоги».

За словами Фіали, причиною для будівництва нового заводу стала неможливість збільшити робочі потужності. Раніше компанія придбала двох наявних виробників цього бренду – ТОВ «Аква-Еко» та ТОВ «Фірма Т.С.Б.». Початок будівництва нового заводу запланований на 2025 рік, додав інвестор.

Де буде розташований новий завод

Виробництво буде розташоване неподалік Кільцевої дороги Трускавця. Це добре для логістики, зазначив Фіала. Наразі там розташований завод виробника «Аква-Еко», який вже належить Dragon Capital.

У грудні 2023 року начальник відділу містобудування Трускавецької міської ради Зеновій Кушнір розповів, що новий завод мінеральних вод буде розташований на території урочища Боберня, поруч з річкою Солониця, яка впадає у Трускавецьке водосховище. Завод займе територію у 20 га, зазначив Фіала. У пресслужбі Dragon Capital уточнили, що кінцевий розмір потрібної ділянки залежить від результатів проєктування.

Скільки коштуватиме будівництво заводу у Трускавці

У компанії не розкривають суму інвестицій у завод. За словами мера Трускавця Андрія Кульчинського, вони становлять понад 35 млн євро. Однак конкуренти Фіали, зокрема власник «Карпатських мінеральних вод» Сергій Устенко припускає, що завод коштуватиме приблизно 20 млн євро.

«Це багато. Сукупна виручка ТОВ «Аква-Еко» та ТОВ «Фірма Т.С.Б.» у 2023 році сягнула 487,9 млн грн, свідчать дані YouControl. Водночас чистий прибуток отримала тільки «Фірма Т.С.Б.» – 6,7 млн грн», – пише Forbes.

Із запуском нового заводу, «Трускавецька» збільшить виробництво з 300 тис. пляшок на добу до 1 млн, повідомив радник акціонерів «Трускавецької» з юридичних і регуляторних питань Юрій Вахель. Це означає зростання з 12,5 тис. пляшок на добу до 41,6 тис. пляшок, підрахував Forbes Ukraine.

Хто ще інвестує у «Трускавецьку»

За словами міського голови Трускавця Андрія Кульчинського, ТОВ «Трускавецька» має декількох власників. У бізнесі присутні українські та іноземні гроші.

За даними YouControl, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Трускавецька» є Томаш Фіала. Керує підприємством – Сергій Таратута, який також є засновником виробників молочних продуктів і сирів «Мукко» і «Мукко Мілк». Контролює компанії ексголова Львівської ОДА та експрезидент IDS Group Микола Кміть. На початку 2000-х він був одним із засновників Моршинського заводу «Оскар», який випускає воду «Моршинська». У листопаді 2023 року у коментарі виданню Nadra.info Микола Кміть заявив про бажання доєднатися до проєкту «Трускавецька».

Нагадаємо, у 2021 та 2023 роках компанія Dragon Capital придбала двох виробників «Трускавецької» – ТОВ «Аква-Еко» та ТОВ «Фірма Т.С.Б.». Завод «Аква-Еко», який Фіала придбав у групи компаній IDS Borjomi International, виробляє і продає мінеральну воду під брендом «Трускавецька». Виручка «Аква-Еко» за 2023 рік збільшилася на 272,3% до 215,2 млн грн, а чистий збиток знизився на 57,4% до 8,7 млн грн.

Інший виробник «Трускавецької» – ТОВ «Фірма Т.С.Б.» створена в 1995 році. У 1997 році вона обʼєдналася зі заводом мінвод «Нафтуся» й стала його правонаступницею. Завод виробляє та продає мінеральну воду, зокрема під брендами «Трускавецька», «Трускавецька Джерельна», «Трускавецька Курортна», «Нафтуся». Компанія має 11 торговельних марок і володіє правами на користування двома родовищами води: «Бистрівське» та «Помірки» на Львівщині. Виручка «Фірма Т.С.Б.» за 2023 рік збільшилася на 41,1% до 272,6 млн грн, а чистий прибуток склав – 6,7 млн грн.