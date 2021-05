Компанія Blue Origin, що належить американському підприємцю та засновнику Amazon Джеффу Безосу, оголосила, що 20 липня здійснить пілотований запуск ракети New Shepard з туристами на борту. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Пасажирами ймовірно стануть працівники компанії, однак одне місце виставлено на онлайн-аукціон. Будь-хто охочий зможе зробити ставку на сайті компанії.

«20 липня New Shepard відправить в космос свій перший екіпаж космонавтів. Ми пропонуємо одне місце в першому рейсі переможцю онлайн-аукціону», – зазначили у Blue Origin.

На першому етапі, який пройде з 5 по 19 травня, усі охочі зможуть зробити свої ставки на будь-яку суму прямо на сайті Blue Origin. Їх розмір буде засекречений.

Онлайн-торги відбудуться на другому етапі 19 травня. Всі суми стануть видимими, а учасники повинні будуть перевищити топову ставку. На третьому етапі (12 червня) Blue Ogirin проведе онлайн-аукціон, де і визначиться єдиний переможець.

Гроші за квиток передадуть фонду Club for the Future, який створила Blue Origin. Його мета – залучити інтерес майбутніх поколінь до кар’єри в сферах науки, технологій, інженерії та математики, а також розвиток ідеї життя в космосі.

