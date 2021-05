Пілотований космічний корабель Crew Dragon-1 компанії SpaceX після розстикування з Міжнародною космічною станцією (МКС) успішно повернувся на Землю. Про це повідомило NASA.

Корабель перебував в автономному польоті шість з половиною годин і здійснив успішну посадку в Мексиканську затоку.

Undocking confirmed! After 167 days in space – the most for a U.S. spacecraft since the final Skylab mission in 1974 – NASA’s @SpaceX Crew-1 astronauts are coming home. Splashdown is set for 2:57am ET (6:57 UT). Ask questions using #LaunchAmerica. pic.twitter.com/Np49P4mxxl