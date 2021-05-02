Пілотований космічний корабель Crew Dragon-1 компанії SpaceX після розстикування з Міжнародною космічною станцією (МКС) успішно повернувся на Землю. Про це повідомило NASA.

Корабель перебував в автономному польоті шість з половиною годин і здійснив успішну посадку в Мексиканську затоку.

Undocking confirmed! After 167 days in space – the most for a U.S. spacecraft since the final Skylab mission in 1974 – NASA’s @SpaceX Crew-1 astronauts are coming home. Splashdown is set for 2:57am ET (6:57 UT). Ask questions using #LaunchAmerica. pic.twitter.com/Np49P4mxxl — NASA (@NASA) May 2, 2021

Капсула корабля з астронавтами NASA Майклом Хопкінсом, Віктором Гловером, Шенноном Вокером і астронавтом Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїчі Ногучі після розкриття всіх парашутів приводнилася о 02:57 за часом Східного узбережжя США (09:57 за Києвом).

У районі посадки перебуває пошуково-рятувальне судно GO Navigator, яке підніме капсулу з води на свій борт за допомогою гідравлічного пристрою, після чого з Crew Dragon-1 виведуть екіпаж.

Це була перша регулярна місія на МКС, яку SpaceX здійснила 16 листопада 2020 року. Завданням астронавтів було вивчати вплив космічних умов на здоровʼя людини, вирощувати редис і проводити експерименти для майбутнього позаземного видобутку корисних копалин.

Як інформував ZAXID.NET, у березні 2019 SpaceX успішно запустила Crew Dragon на МКС. Людей на борту не було, тільки манекен.

Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска 30 травня 2020 з другої спроби полетів до МКС з людьми на борту. Першу спробу 27 травня скасували через погану погоду. На борту знаходились двоє астронавтів – Роберт Бенкен та Дуглас Херлі.

Це був перший в історії пілотований космічний запуск, здійснений приватною компанією. До цього людей в космос відправляли тільки держави - СРСР (Росія), США і Китай.

Крім того, для США запуск Crew Dragon став першим пілотованим польотом за дев'ять років. Після того як в 2011 році закрилася програма Space Shuttle, астронавтів NASA на МКС доставляли російські кораблі «Союз».