Наслідки російської атаки на Суми / 13 квітня 2025 року

Сумська обласна військова адміністрація попередила про плани росіян завдати ракетних ударів по Сумах. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у четвер, 15 травня, у офіційному Telegram-каналі ОВА.

За оперативною інформацією Сумської ОВА, яка надійшла від відповідних спецслужб, росіяни планують завдати по обласному центру кількох ракетних ударів близько 17:00 за адресами: Привокзальна площа, 7 і 9, а також проспект Шевченка, 2.

«Усіх, хто перебуває поблизу зазначених адрес, закликаємо негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце. Слідкуйте за оновленнями з офіційних джерел», – наголосили у Сумській ОВА.

Зауважимо, що цю інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Суми, відреагуйте на офіційні повідомлення про загрози. Будьте в безпеці», – наголосив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, вранці неділі, 13 квітня, російські військові балістичними ракетами обстріляли центральну частину міста Суми. Внаслідок атаки загинули 35 людей.