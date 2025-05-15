Фрагмент виставки «Подорож» у львівській «Я Галереї», що на Шота Руставелі, 8

У львівській «Я Галереї» з 15 травня до 31 серпня діятиме виставка «Подорож», яка є ретроспективою життя та творчості художника Ігоря Яновича. Куратором проєкту став Павло Гудімов. У «Я Галереї» розповіли, що «Подорож» є першою спробою глибокого погляду на творчість Яновича.

«Ця виставка – спроба подивитися на життя і творчість художника так, як ніколи раніше. Вона охоплює його шлях: від перших реалістичних живописних творів і періоду навчання в інституті до роботи над керамічними панно для інтер’єрів, які створював у 1970-х та середині 1980-х, працюючи на художньому комбінаті. Виставка ознайомлює з першими пошуками абстрактного вираження на зламі 1980–1990-х і показує цілковиту відмову від усього, що заважало зосередитись на безпредметному мистецтві. Це шлях постійного пошуку – і вихід на впізнаваний, грубо-віртуозний стиль Яновича, що став кульмінацією його кар'єри», – розповів Павло Гудімов.

Виставка «Подорож» у «Я Галереї». Фото ZAXID.NET

Виставка розташована у чотирьох залах. У кожній з кімнат на стінах є слова-теги, під якими відвідувачі можуть прочитати кураторські пояснення Павла Гудімова. Також на стінах є фрази із зошитів-цитатників художника та цитати Бориса Філоненка з книги-монографії «Інтервал». Гудімов досліджував архів художника разом з його сином Андрієм.

«Я дуже вдячний Павлу за чудову експозицію. Радий, що ми можемо побачити різні зрізи творчості й проаналізувати, що все це тягне коріннями з його зацікавленості експериментальним мистецтвом, графікою та декоративним мистецтвом. Завдяки такому міксу ми отримали щось дуже унікальне не лише в Україні, а й за кордоном. Це особисті речі, які потребують не одної виставки», – сказав Андрій Янович.

Першу виставку Ігоря Яновича Павло Гудімов організував 2003 року у Києві. Згодом, на відкритті львівської «Я Галереї» 2019 року, куратор представив виставку Яновича «Чорне». Загалом він був куратором більш як десяти виставкових проєктів Ігоря Яновича в Україні та за кордоном.

«Наша співпраця з Ігорем Яновичем почалася задовго до відкриття у 2007 році артцентру "Я Галерея" [у Києві]. Ми познайомились ще в студентські роки. Одна з одногрупниць, знаючи про моє захоплення абстрактним мистецтвом, запропонувала зустрітися з її сусідом-художником. Із перших хвилин спілкування Ігор виявився уважним та глибоким співрозмовником. На той момент важко було передбачити, що ця нібито випадкова зустріч започаткує творчу співпрацю, яка триватиме понад 25 років», – пригадує Павло Гудімов.

На виставці можна побачити ранні твори Ігоря Яновича кінця 1960 років. Це портрети, пейзаж та натюрморт з керамічного виробництва. Також куратор відібрав фотографії і твори з сімейного архіву, які художник присвятив найріднішим. Під час виставки в одній із кімнат можна почути музику, яку любив Ігор Янович. Це сучасна джазова, імпровізаційна та академічна музика складних прогресивних композиторів XX і XXI століть.

Виставка триватиме до 31 серпня 2025 року. Фото ZAXID.NET

Ігор Янович народився 1944 року в Києві, але більшу частину життя провів у Львові. Він закінчив факультет кераміки Львівського інституту декоративно-прикладного мистецтва, працював на Львівському художньо-виробничому комбінаті, де створював керамічні панно. Художник пішов із життя 30 грудня 2023 року.