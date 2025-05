Енн Епплбом завітає до Львова в межах у межах медіаконференції LMF 2025 та Року молодіжної столиці Європи у Львові

У суботу, 17 травня об 11:00, у дворику Львівської ратуші відбудеться зустріч з письменницею та історикинею Енн Епплбом, яка є однією з найвпливовіших інтелектуалок сучасності. Модеруватиме розмову артменеджерка та директорка «Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта. Пресслужба Львівської міськради повідомила, що мова зустрічі буде англійською.

«Енн Епплбом вперше за довгий час публічно звернеться до української аудиторії – і зробить це у дворику Ратуші. Це голос, який слухають у Брюсселі, Вашингтоні та Лондоні. Островська-Люта та Епплбом говоритимуть про виклики демократії в епоху пропаганди, силу пам’яті, роль культури в опорі авторитаризму та важливість людського голосу в боротьбі за свободу. Це буде відверта розмова про те, як жити і не втрачати орієнтири у світі, що змінюється щодня», – розповіли у Львівській міськраді.

Зазначимо, що зустріч відбуватиметься в межах Львівського медіафоруму та року Молодіжної столиці Європи 2025. Участь у події зможуть взяти всі охочі за умови попередньої реєстрації за посиланням.

Додамо, що 60-річна Енн Епплбом є американською історикинею, письменницею та журналісткою. Вона авторка світових бестселерів про ГУЛАГ, Голодомор, механізми тоталітаризму й сучасну дезінформацію. Зокрема, книг «Сутінки демократії. Оманлива привабливість авторитаризму», «Червоний голод. Війна Сталіна проти України», «Історія ГУЛАГу», «Залізна завіса: Приборкання Східної Європи». Також Епплбом є лауреаткою Пулітцерівської премії, колумністкою The Atlantic і The Washington Post, членкинею редколегії The Economist.

Президент Володимир Зеленський 2019 року нагородив Енн Епплбом орденом княгині Ольги III ступеня. Нагороду присудили за внесок у вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років та висвітлення правди про Голодомор.