«Хартія-Хаб» працює у центрі Львова на вулиці Гнатюка, 17

Новий культурний простір у Львові «Історія» та «Хартія-Хаб» започатковують книжковий клуб, у межах якого відбудуться зустрічі з військовими 13-ї бригади НГУ «Хартія». На першій із серії зустрічей у четвер, 1 травня, обговорюватимуть книгу «Про війну» пруського генерала Карла фон Клаузевіца. Гостею події стане Оксана Сироїд – молодша лейтенантка другого корпусу НГУ «Хартія» та доцентка Київської школи економіки.

«Праця Карла фон Клаузевіца є однією з найвідоміших в історії спроб детально описати природу і принципи війни, зроблена з притаманною пруському офіцеру детальністю та прискіпливістю», – розповідають організатори.

Анонс першої зустрічі книжкового клубу у четвер, 1 травня

Розібратися з текстами читачам допоможе Оксана Сироїд, яка викладає ідеї Карла фон Клаузевіца для сержантів та офіцерів. Крім цього, військова зараз редагує переклад його праці українською мовою. Під час розмови читачі дізнаються, чому на працях військового теоретика, який жив у XVIII–XIX століттях, досі вчаться в військових академіях всього світу, чому ідеї з книги залишаються актуальними в епоху дронів і кібероперацій.

Зазначимо, що зустріч відбудеться 1 травня о 18:00 у львівському просторі бригади «Хартія», що на вулиці Гнатюка, 17. На подію можуть потрапити 20 охочих за умови попередньої реєстрації за посиланням. Організатори закликають учасників зустрічі задонатити на потреби 13-ї Бригади НГУ «Хартія».

Нагадаємо, що харківська бригада «Хартія» 4 квітня відкрила у Львові перший хаб. Він працює як простір для військових та їхніх родин, майданчик для організації подій та рекрутинговий центр.

Додамо, що «Хартія» з вересня 2024 року не може орендувати приміщення у Києві для розміщення простору. За словами представників бригади, вони отримують відмову в оренді, коли власники дізнаються, що у приміщенні будуть військові