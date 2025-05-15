Цьогорічний рейтинг очолив Київський університет

Сайт «Освіта.ua» оприлюднив щорічний рейтинг закладів вищої освіти України за показниками даних наукометричної бази Scopus. Рейтинг укладали за показниками цитування наукових статей.

«База даних Scopus постійно індексує понад 30 тисяч періодичних і неперіодичних наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. До цієї бази потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій, книжкових видань тощо. У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їхніх цитувань», – пише освітній сайт.

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Згідно з результатами рейтингу 2025 року подаємо першу десятку українських закладів вищої освіти:

Київський національний університет ім. Шевченка. Харківський національний університет ім. Каразіна. Львівський національний університет ім. Франка. Сумський державний університет. Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського». Одеський національний університет ім. Мечникова. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. Чернівецький національний університет ім. Федьковича. Національний університет «Львівська політехніка». Прикарпатський національний університет ім. Стефаника.

Повний перелік університетів у рейтингу переглядайте тут.