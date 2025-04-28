Раніше виявили численні порушення з аспірантами-чоловіками

Державна служба якості освіти спільно з військовими та правоохоронними органами розпочинає позапланові перевірки понад сотні закладів вищої та фахової передвищої освіти в різних регіонах України. Про це повідомила «Освіта.ua».

«Позапланові перевірки пов’язані з тим, що в попередні роки виявили внесення недостовірної інформації, прострочення термінів внесення чи відсутність інформації про здобувачів освіти – чоловіків призовного віку – у Єдиній державній електронній базі з питань освіти», – пояснюють причину перевірок.

Під час перевірок вивчатимуть, як заклади освіти дотримувались правил вступної кампанії та організації освітнього процесу. Підсумком аудиту має бути усунення порушень законодавства в умовах воєнного стану.

Як додає освітній сайт, раніше також виявляли порушення щодо здобувачів третього рівня вищої освіти та наукової роботи аспірантів.

Державна служба якості освіти не озвучила список закладів освіти, які планують перевірити.