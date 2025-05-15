15 травня в Україні відзначають День вишиванки. Традиційний український одяг все частіше одягають не лише на свято, а й стилізують до повсякденних образів. Крім цього, елементи українського народного вбрання дедалі частіше можна побачити на світових зірках.

ZAXID.NET пропонує пригадати, які голлівудські зірки одягали вишиванку.

Акторка Кетрін Зета-Джонс одягала вишиванку на відпочинок зі своїм чоловіком Майклом Дугласом. У її гардеробі є декілька схожих суконь із вишитим орнаментом.

Сальма Гаєк була помічена у яскравій зеленій сорочці з вишитими візерунками різного кольору.

Кілька суконь з українськими візерунками має в гардеробі й американська акторка Демі Мур. Вона носила кілька вишиванок від українських дизайнерів.

Британська співачка і актриса Келлі Осборн одягада сукню-вишиванку ніжно-лавандового кольору із зображенням квітів і ластівок. Сукня з колекції української дизайнерки Юлії Магдиш.

У 2016 році французька акторка Мелані Тьєррі одягнула вишиванку у біло-червоних орнаментах на Канський кінофестиваль.