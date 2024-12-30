Галина Ковальська і її третій вишитий рекорд

У неділю, 29 грудня, у Жовкві на Львівщині встановили рекорд України з найбільшої ялинкової прикраси. Її виконала місцева майстриня Галина Ковальська, і це її вже третій рекорд, пов’язаний з вишивкою. Жінка стане бренд-амбасадоркою Книги світових рекордів. Про це повідомила директорка Book World Records Ганна Крисюк.

Третій рекорд вишивальниці з Жовкви увійшов до категорії «Вперше» і «Розміри» як найбільша в Україні різдвяна куля з вишитою картою України, оздоблена ручною вишивкою. На карті кожна область має свій взір і герб. У діаметрі куля має 90 см, висоту – 90 см. Іграшку встановили у спеціальній шопці поруч з міською ялинкою.

Куля розміром 90 на 90 см містить вишиту карту Україну (фото Book World Records)

Торік Галина Ковальська встановила свій перший рекорд – з найбільшої кількості вишитих ялинкових кульок. Тоді їх було 156, а нині живу центральну міську ялинку Жовкви прикрашає вже 257 вишитих іграшок, виконаних майстринею.

Другий її рекорд – це 10 великодніх вишитих писанок висотою до 1,5 м.

Як наголосила директорка Книги світових рекордів Ганна Крисюк, Галина Ковальська – єдина українка, яка встановила три рекорди з вишивання.

«У 2025 році кожен, хто встановлює три рекорди в одній сфері, стає бренд-амбасадором Книги світових рекордів», – наголосила Ганна Крисюк. Тож жовків’янка стане бренд-амбасадоркою в категорії «Українська вишивка» та членкинею експертної ради Книги світових рекордів.

Галина Ковальська (четверта ліворуч) поруч зі своєю рекордною кулею (фото Book World Records)

Бренд-амбасадори беруть участь у заходах з промоції України та формування позитивного іміджу країни за кордоном. Також амбасадор має долучатись до організації соціальних, благодійних проєктів та висвітлювати свою діяльність для просування бренду країни.

На майбутнє у Жовкві планують створити музей і школу вишивки.

Свій рекорд Галина Ковальська присвятила військовим, зокрема силам ППО.