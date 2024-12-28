Учасники виступили на території Чернівецького музею народної архітектури та побуту

У суботу, 28 грудня, у Чернівцях встановили світовий рекорд із наймасовішого виконання колядки. 1356 людей одночасно заспівали «На різдвяні свята всі ся радуймо». Про це повідомила Чернівецька обласна рада.

«28 грудня 2024 року в Чернівцях встановили світовий рекорд: наймасовіше виконання колядки “На різдвяні свята всі ся радуймо”! Під благословенням преосвященного Єпископа Феогноста, 1356 учасників одночасно заспівали колядку в Чернівецькому музеї народної архітектури та побуту. До події долучилися жителі краю, представники влади, громадськості, духовенство», – йдеться у повідомленні.

Перший заступник Чернівецької обласної ради Микола Гуйтор опублікував відео виконання колядки на своїй сторінці у Facebook.

Додамо, що рекорд офіційно підтвердили представники Книги світових рекордів, які вручили відповідний сертифікат учасникам та організаторам.