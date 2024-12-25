Щороку у різдвяний період українці згадують слова колядок, яких навчали ще бабусі. Зазвичай нам здається, що колядки – це фольклор і хто їх написав – невідомо. Однак справжньою несподіванкою є те, що деякі популярні різдвяні пісні мають автора.

Одна з найвідоміших колядок – «Бог ся рождає» – особливо популярна серед дітей. Її у кінці XIX ст. написав греко-католицький священник зі Стрия Остап Нижанківський. З дитинства мав музичне обдарування і мріяв про музичну кар’єру, навіть закінчив Празьку консерваторію. Однак батько наполіг, щоб Остап по спадковості теж став священником. Втім, він зумів поєднати своє хобі і роботу: диригував хором, писав для нього пісні. А ще талановий парох відкривав на Галичині «Просвіти» та був співзасновником кооперативного руху українців «Маслосоюз». Остап Нижанківський загинув трагічно: його розстріляли польські солдати.

Текст колядки «Бог ся рождає» спочатку поширювали у рукописних кантичках (збірниках релігійних пісень), а 1886 року вперше надрукували у львівському перевиданні «Богогласника» (друкованій нотній антології духовних пісень).

Ще одна колядка авторства Остапа Нижанківського – «Во Вифлеємі нині новина». Вона теж має жвавий ритм і веселу мелодію. Такі колядки особливо популярні серед дітей. Перший куплет цієї різдвяної пісні разом з іншими прозвучав у фільмі Сергія Параджанова «Тіні забутих предків».

Отець Йосиф Кишакевич – ще один священник і водночас диригент та композитор. Він є автором слів і музики до колядки-колискової «Спи, Ісусе, спи». Церковна музика становила основу його творчості, однак він був капеланом січових стрільців, тож писав для них і похідні пісні. У 1920-х роках композитор написав цикл церковних пісень, серед яких і колядки. Однак «Спи, Ісусе, спи» – найвідоміша з них, вона є популярною досі.

«Народився Бог на санях» – лемківська колядка на слова Богдана-Ігоря Антонича. У ній відтворений колорит Лемківщини – українських етнічних земель на території Польщі і Словаччини. Поет сам народився на Лемківщині і переніс дію народження Христа з Вифлеєму у маленьке містечко Дукля. Автором музики є український кобзар Василь Жданкін.

Не можемо оминути і сучасні авторські колядки, написані під впливом трагічних подій, які вже 10 років переживає Україна. Колядку «Там во Бахмуті» написав історик та педагог з Тернополя Олег Вітвіцький за одну ніч. Він присвятив її своєму загиблому побратиму Олегу Юрченку. Слова колядки торкаються сердець усіх українців. Вона розповідає про окуповані та знищені міста України, наших захисників, їхні родини та біженців. Колядка швидко поширилася різними регіонами, її співають хори, колективи, індивідуальні виконавці.

І наостанок найвідоміша різдвяна мелодія, яку напередодні 25 грудня наспівує весь світ, але знає її під назвою Carol of the bells. Насправді ця мелодія має автора і автентичну назву – це «Щедрик» Миколи Леонтовича з Вінниччини. За основу композитор взяв фольклорний матеріал, однак опрацював його на хорові голоси. Леонтович був вимогливим до себе, тож редагував партитуру щедрівки практично все своє творче життя. Коли влада УНР відправила хор під диригуванням Олександра Кошиця в Європу та Америку розповідати світу про українську культуру і зали вибухали на біс на його концертах, в той сам час чекіст вбив автора мелодії. Втім, пам’ять про нього досі жива, що свідчить про популярність цієї різдвяної мелодії.

Колядуючи і щедруючи, згадуймо також про авторів цих творів, які мали нелегку долю, але залишили помітний слід в українській культурі.