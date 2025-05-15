Степан Іваночко планує будівництво у Сколе бізнес-хабів, ЖК, готелів тощо

У четвер, 15 травня, Сколівська міська рада продала з аукціону в системі Prozorro.Продажі ділянку площею 0,372 га у місті Сколе за 1,5 млн грн, що лише на 15 тис. грн більше за стартову ціну. За результатами аукціону ціна сотки землі коштувала 40,4 тис. грн або майже тисячу доларів США за курсом НБУ на день торгів.

Покупцем стало ТОВ «Касіно», що належить Степанові Іваночку. Ділянка розташована на вул. князя Святослава поруч з адресою, де дев’ять місяців тому зареєстрована фірма-покупець.

Ділянка належить до земель житлової і громадської забудови та призначена для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

Степан Іваночко також є співвласником санаторію «Червона калина» імені Миколи Сивого у Рівненській області.

А в селі Коростів біля міста Сколе йому належить кінний клуб «Фрізленд» і ТОВ ЖК «Сколівські Бескиди». В тому ж Коростеві він є бенефіціаром приватної установи «Арт-простір «Українська ДНК». Раніше ця установа називалася ПУ «Фельдман фемілі музеум». Вона була заснована скандальним нардепом Олександром Фельдманом і до повномасштабного вторгнення Росії була зареєстрована в Харкові. Нагадаємо, Фельдман був членом Партії регіонів, ОПЗЖ і Наш край. Також він голосував за диктаторські закони 16 січня.

Всі три фірми об’єднані в одну групу девелоперських проєктів на Сколівщині разом із ТОВ «Касіно», бізнес-клубом, екоготелем та готельно-ресторанним комплексом. На сайті проєкту зазначено, що інвестиції в нього становлять понад 100 млн доларів, а його мета – збереження національної спадщини та розкриття потенціалу Сколівщини. До слова, на сайті зазначено, що ТОВ «Касіно» займається відновленням палацу барону Гредлів у місті Сколе.

Степан Іваночко також є співзасновником компаній «Старбуд» і «СтарДизайн» разом з Романом Копичем.

У 2024 році ГО «Нащадки Довбуша» звинувачувало Степана Іваночка у соцмережах в тому, що він отримав 20 селянських наділів для будівництва кінного клубу між двома річками і «зазіхав на ділянки ветеранів АТО». Також у дописі ішлося про те, що з місцевими мешканцями будівництво не погоджували, приїжджі робітники незаконно поглиблювали річку Орявчик, а місцевих на береги не пускали. В іншому дописі громадської організації ішлося про те, що міська рада Сколе дозволила підприємцю втрутитися в русло річки Орявчик.