Українському чемпіону залишилось відбути ще півтора року

Українського штовхальника ядра Романа Кокошка дискваліфікували, повідомляє незалежна організація по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці (AIU). Причиною цього став пропуск трьох допінг-тестів спортсменом у позазмагальний період впродовж 2024 року.

Кокошко отримав тимчасове відсторонення від змагань ще наприкінці минулого року, однак напередодні на офіційному сайті AIU з'явився вердикт по справі Кокошка. Спортсмена дискваліфікували на 22 місяці через порушення антидопінгових правил.

Варто зазначити, що дискваліфікація українського штовхальника ядра набула чинності з моменту відсторонення – з 20 грудня 2024 року. Відтак Роману залишилось відбути ще 17 місяців покарання. Окрім того, Кокошку анулювали всі результати, які він продемонстрував з 29 жовтня 2024 року. При цьому останній старт український легкоатлет мав ще на Олімпіаді-2024 у серпні. Українець має право подати апеляцію на рішення AIU щодо своєї дискваліфікації у Спортивному арбітражному суді.

Нагадаємо, 28-річний легкоатлет за свою кар’єру виграв три медалі різного гатунку чемпіонатів України у штовханні ядра: золото (2019), срібло (2021) і бронзу (2017). Також у його доробку три бронзи (2018, 2019, 2020) і срібло (2021) на чемпіонатах України у приміщенні. У 2023 році з національним рекордом (21,84 м) здобув бронзу чемпіонату Європи у приміщенні, також має золоту медаль Кубка Європи-2023 з метання та штовхання.