Фінал за участю Кокошка – п'ятий для України в історії на рівні чемпіонатів Європи у приміщенні

Збірна України виграла першу медаль на чемпіонаті Європи-2023 з легкої атлетики: 26-річний Роман Кокошко здобув бронзу зі штовханні ядра. Крім того, йому вдалося оновити національний рекорд.

Як пише «Суспільне.Спорт», Роман став першим українцем, що відібрався на ці змагання саме у штовханні ядра за останні 10 років, а вихід у фінал став першим для України за останні 23 роки.

У кваліфікації Роман Кокошко показав сьомий результат, штовхнувши ядро на 20.43 метра. У першій спробі у фіналі він штовхнув ядро на 21.23 метра і був лідером до кінця цієї спроби. Однак уже після двох наступних спроб українець опустився на четверте місце. Його обійшли італієць Зене Веір – 22.06 м, чех Томас Станек – 21.90 м, хорват Філіп Міхайлевіч – 21.45 м. Проте в останній спробі Роман Кокошко зміг штовхнути ядро на 21.84 метра та вирвати бронзову нагороду.

Це новий національний рекорд: попереднє досягнення він покращив на один сантиметр. Фінал за участю Кокошка – п'ятий для України в історії на рівні чемпіонатів Європи у приміщенні. У 1994 році Олександр Багач виграв золото, ця медаль досі залишалася єдиною для українців у цій дисципліні.