Ярослава Магучіх – перша чемпіонка Європи в цій дисципліні в історії України

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх підтвердила титул чемпіонки Європи зі стрибків у висоту в приміщенні. Вона без помилок взяла планку 1,98 м, тоді як її найближча конкурентка, нідерландка Бріт Верманн, не змогла підкорити цю висоту.

Ще одна українка Катерина Табашник зупинилася на планці 1,94 м та виграла бронзу. Для Катерини це особливо важлива нагорода, враховуючи те, що їй довелося пережити минулого року: 18 серпня 2022 року її матір загинула внаслідок артилерійського обстрілу Харкова російянами.

У фіналі також виступала українська легкоатлетка Юлія Левченко, яка посіла 5 місце. Вона теж взяла висоту 1,94 м, але для цього їй знадобилося більше спроб, ніж Табашник. Ярослава Магучіх спробувала також взяти висоту 2,03 м, проте їй це не вдалося.

Ярослава Магучіх – перша чемпіонка Європи в цій дисципліні в історії України. Вперше їй вдалося виграти цей титул минулого року, а цьогоріч вона підтвердила звання чемпіонки. Зараз вона очолює світовий рейтинг стрибунок у висоту. На теперішньому чемпіонаті Європи Україна здобула вже три медалі: напередодні бронзу у штовханні ядра виграв Роман Кокошко.