20-річна Ярослава Магучіх вже не вперше очолює світовий рейтинг зі стрибків у висоту

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх очолила рейтинг зі стрибків у висоту серед жінок, складений Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій. У теперішньому сезоні українка стала чемпіонкою Європи та віце-чемпіонкою світу, а також перемогла у фіналі Діамантової ліги. Завдяки цим успіхам їй і вдалося посісти першу сходинку рейтингу у своїй дисципліні.

До топ-10 стрибунок у висоту потрапили ще дві українки – Ірина Геращенко (третє місце) та Юлія Левченко (десяте). Другу сходинку рейтингу посідає чинна чемпіонка світу австралійка Елінор Паттерсон, четверту – також австралійка, срібна призерка Олімпіади-2020 Нікола Оліслагерс, а п’яту – бронзова призерка чемпіонату світу італійка Елена Валлортігара.

Крім того, Ярослава Магучіх – єдина українка, яка потрапила до топ-10 загального рейтингу легкоатлеток: вона посідає 8 місце. Наступна в рейтингу серед українок – Марина Бех-Романчук, яка цього року стала чемпіонкою Європи й віце-чемпіонкою світу в приміщенні в потрійному стрибку. Вона посідає 57-ме місце. Очолила рейтинг ямайська спринтерка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс – триразова олімпійська чемпіонка та п’ятиразова чемпіонка світу з бігу на 100 м.

Додамо, що 20-річна Ярослава Магучіх вже не вперше очолює світовий рейтинг зі стрибків у висоту. Зокрема, їй це вдалося минулого року після завершення Олімпіади в Токіо, де вона здобула бронзову медаль. Тоді Ірина Геращенко посідала 4 сходинку рейтингу, а Юлія Левченко – сьому.