Ірина Геращенко, Ярослава Магучіх та Юлія Левченко

У жіночому секторі стрибків у висоту на черговому етапі Діамантової ліги, що проходить у Парижі, Україна виграла максимальну кількість медалей. 18 червня Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко зайняли весь п'єдестал пошани, завоювавши відповідно золото, срібло та бронзу.

Ярослава Магучіх з другої спроби взяла 201 см – це найкращий результат сезону у стрибках на відкритому повітрі. Ярослава з трьох спроб не змогла взяти висоту 205 см. Для українки це третя поспіль перемога на етапах «Діамантової ліги».

Meilleure performance mondiale de la saison !



Yaroslava Mahuchick remporte le concours du saut en hauteur en franchissant 2,01 m au @MEETINGPARIS !



Suivez le #MeetingParis en DIRECT sur @lachainelequipe. pic.twitter.com/I0cI0z0qrB — FFAthlétisme (@FFAthletisme) June 18, 2022

Ірина Геращенко з першої спроби взяла висоту 198 см – це особистий рекорд українки у цьому сезоні, планка 201 см не підкорилася Ірині з трьох спроб.

Юлія Левченко та Нікола Оліслагерс (Макдермотт) поділили третю позицію, вони з першої спроби взяли 195 см. Для Юлії це найкращий результат у цьому сезоні.

Варто зазначити, що у фіналі виступали 10 спортсменок. У секторі стрибків у висоту Україна вперше в історії була представлена чотирма спортсменками. Ще одна наша співвітчизниця Катерина Табашник також взяла планку 1,95 м, але зробила це з другої спроби, через що посіла 6 місце.