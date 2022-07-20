Для Ярослави Магучіх – це друга поспіль срібна медаль чемпіонату світу в кар’єрі

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла срібло чемпіонату світу у стрибках у висоту. Змагання відбуваються в Юджині, США. Українка взяла висоту 2,02 м, як і новоспечена чемпіонка – австралійка Елінор Паттерсон, проте Паттерсон піддалася ця планка з першої спроби, а Магучіх – з другої. Ще одна українка Ірина Геращенко посіла 4 місце, поступившись бронзою італійці Єлені Валлортігарі також за кількістю спроб.

Стрибки у висоту серед жінок були найбільшою надією для України на чемпіонаті світу, оскільки одразу три українські легкоатлетки входять у топ-10 світового рейтингу. Проте Юлії Левченко не вдалося пройти кваліфікацію, тож у фіналі змагалися лише Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, пише «Суспільне. Спорт». На Олімпіаді-2020 у Токіо вони зайняли третє та четверте місце відповідно, тож були серед фавориток змагання.

Рівень фіналу був одним з найвищих в історії світових чемпіонатів. Одразу вісім атлеток взяли висоту 1,96 м – востаннє у 2009 році таку планку взяли сім атлеток. Серед них були й українки, яким також піддалася висота 1,98 м з першої спроби.

Планку 2 м взяли чотири спортсменки: Єлена Валлортігара взяла її з першої спроби, Магучіх, Геращенко та Паттерсон – з другої. У такому порядку вони і розташовувалися в турнірній таблиці. Проте на висоті 2,02 м австралійка вирвалася вперед, взявши планку з першої спроби. Ярослава Магучіх підкорила цю висоту з другої спроби, тоді як Валлортігара та Геращенко зупинилися на 2 м: за кількістю спроб італійка обійшла українку та здобула бронзу.

Планку 2,04 м ні Паттерсон, ні Магучіх не взяли, тож чемпіонкою світу стала представниця Австралії, для якої це найкращий результат у кар’єрі, а українка – віце-чемпіонкою. Для Ярослави Магучіх – це друга поспіль срібна медаль чемпіонату світу в кар’єрі. Крім того, у березні вона виграла золото чемпіонату світу в приміщенні. Свою перемогу вона присвятила українському народу та військовим, які захищають зараз країну від російських загарбників.

«Я завжди кажу, що мої перемоги – це для нашого українського народу, ця моя медаль – для всіх українців, для всіх солдатів, для всієї України. […] Морально складно змагатися та сфокусуватися на стрибках, але ми повинні робити це та показувати результати. Ми маємо постійно казати, що український народ сильний. Ми боремося за незалежність та свободу. Ми з вами переможемо й будемо йти до кінця», – цитує спортсменку «Суспільне. Спорт».

Для України срібло Магучіх – друга медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Напередодні бронзу у стрибках у висоту виграв Андрій Проценко, який 40 днів провів в окупації на Херсонщині. 34-річний легкоатлет упродовж останньої декади є одним з лідерів світових стрибків у висоту, однак лише на ЧС-2022 уперше в кар’єрі пройшов кваліфікацію та вийшов до фіналу. З результатом 2,33 м українець здобув бронзу. Золото – в олімпійського чемпіона Токіо Мутаза Баршима з Катару, а срібло – у корейця Ву Саньхока.