Ярослава Магучіх – перша чемпіонка Європи зі стрибків у висоту в історії України

У німецькому Мюнхені завершився останній фінал за участю України на Мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022 на якому українка Ярослава Магучіх взяла золото у стрибках у висоту. Таким чином вона стала першою в історії України чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. Про це повідомляє «Суспільне спорт».

Як повідомляється, на Мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022 українські легкоатлетки боролися за медалі у стрибках у висоту серед жінок, де збірну представляли одразу три спортсменки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Магучіх взяла 1.86 і 1.9 м та вирішила пропускати 1.93. Єдиною з п'яти учасниць, які залишалися в секторі для стрибків у висоту, планку 1.95 метра з першої спроби взяла Магучіх. Вона не взяла 1.97 м, проте завдяки успішним спробам на попередніх висотах усе одно забезпечила собі «золото».

Україна вперше за десять років і загалом лише вдруге в історії виборола медаль на дорослому чемпіонаті Європи в жіночих стрибках у висоту. До цього подібне вдавалося лише Олені Холоші, яка у 2012 році здобула «бронзу». Магучіх – перша чемпіонка Європи в цій дисципліні в історії України.

Золото Магучіх – друге для України в легкій атлетиці на Євро в Мюнхені після перемоги Марини Бех-Романчук у потрійному стрибку та загалом п'ята медаль у цьому виді спорту