Володимир та Олена Зеленські у День вишиванки

До Всесвітнього дня вишиванки, що цього року припадає на 15 травня, подружжя Зеленських опублікувало світлину у вишиванках. Президент України обрав чорно-червону сорочку, а перша леді – світлу блузку у пастельних тонах. Розповідаємо про символіку кольорів і взорів вишиванок та бренди, які їх створили.

Вранці 15 травня Володимир Зеленський привітав українців одночасно з двома святами – Днем вишиванки і Днем родини.

«Сьогодні – про дуже важливе: наше коріння, родину. Сенси, які цього року обʼєднані однією датою. У кожному візерунку українських вишиванок – сила роду, традицій, історії. Сила багатьох людей, завдяки яким ми всі є. Звʼязок, який передається між поколіннями і який маємо берегти та цінувати. Обов’язково збережемо й передамо українське, наше рідне, наступним поколінням», – наголосив президент.

«Сила, що тримає світ» від Damirli для Володимира Зеленського

Стилізовані геометричні кетяги калини на чорному полотні (фото бренду Damirli)

Допис президента проілюстрований портретом, де Володимир Зеленський одягнув чорну вишиванку з вишитими червоними кетягами калини. Її створив бренд Damirli дизайнерки Ельвіри Гасанової. В Instagram бренду зазначили, що вишиванка, в якій сьогодні одягнутий президент, називається «Сила, що тримає світ», а також пояснили сенси взорів та кольорів:

червоні геометрично стилізовані гілки калини символізують кров, що проливається за Україну, це символ незламності, національної ідентичності та вічного відродження;

білий контур навколо ягід формою нагадує бджолині соти – символ сили громади, порядку й витривалості, єдності. Це – захист та світло, яке оберігає коріння;

чорний колір сорочки не обовʼязково є жалобним – «він про гідність у складні часи, про концентрацію волі, про тишу перед рішучим кроком».

«Ця вишиванка – не просто одяг. Це броня з тканини. Вона про того, хто не кричить, але тримає», – наголосили у бренді.

Полтавська вишиванка від Etnodim Олени Зеленської

Ромби з вписаними деревцями на рукавах (фото бренду Etnodim)

Перша леді Олена Зеленська на фото – у світлій вишиванці в пастельних кольорах, яка відтворює стиль давніх полтавських вишиванок «білим по білому». Сучасна сорочка Олени Зеленської – Poltavska від українського бренду Etnodim, в якій вона вже зʼявлялася на офіційних подіях.

«Там поєднано прозорі та непрозорі шви. Широкий рукав суцільно зашивали орнаментами, але завдяки ажурним технікам, вирізуванню і мережці, він не був переобтяжений. Поширений орнамент: сітка з ромбів, в кожен з яких вписане деревце. Мотив квітки, яка увінчує деревце, перегукується з мотивом зірки, вишитої на погрудках, що створює довершену та цілісну композицію», – описують свою сорочку на сайті Etnodim.

Зараз на сайті вартість вишиванки Poltavska зазначена 10 280 гривень. Ціну «президентської вишиванки» Damirli не уточняє, на сайті бренду вона поки не доступна для купівлі. Проте ціна інших сорочок з вишивкою на сайті стартує від 375 євро.