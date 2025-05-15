МЗС України відповіло на заяви російського відомства

Міністерство закордонних справ України відповіло російському міністру Сєргєю Лаврову, який назвав Володимира Зеленського «жалюгідною людиною». Речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що сам російський міністр не наважився брати участь у переговорах з Україною, які заплановані на четвер, 15 травня. Про це йдеться у коментарі МЗС, опублікованому в офіційному Telegram-каналі.

Георгій Тихий наголосив, що російський диктатор Владімір Путін не приїхав до Туреччини для прямих переговорів України та Росії. Зауважимо, що саме Путін вимагав відновлення цих перемовин. Крім того, до Стамбулу не прибув очільник російського міністерства закордонних справ Сєргєй Лавров, однак, перебуваючи у Москві, він та його речниця дозволяють собі робити публічні зневажливі заяви щодо президента України Володимира Зеленського.

«Вже не вперше російське зовнішньополітичне відомство стає посміховиськом. Варто також зазначити, що делегацію в Туреччині очолює не російське МЗС – їхня роль полягає в тому, щоб гавкати з Москви», – заявив Георгій Тихий.

Зазначимо, що Володимир Зеленський очолив українську делегацію та прибув у четвер, 15 травня, до Туреччини на переговори України та Росії. Водночас Владімір Путін, який сам ініціював ці перемовини, проігнорував їх. Російський диктатор відрядив до Стамбулу делегацію, яку очолив його помічник Владімір Медінський. Також до її складу увійшли заступник міністра закордонних справ Міхаіл Галузін, начальник Головного управління Генштабу російської армії Ігор Костюков та заступник міністра оборони Алєксандр Фомін.

Володимир Зеленський зауважив, що Україну представляє делегація найвищого рівня, тоді як склад росіян має набагато нижчий рівень. З огляду на це президент України назвав склад російських переговорників «бутафорським».

У відповідь речниця російського МЗС Марія Захарова назвала Володимира Зеленського «клоуном», а міністр МЗС Сєргєй Лавров заявив, що президент України «жалюгідна людина».

Нагадаємо, 10 травня Україна вкотре закликала російського диктатора Владіміра Путіна встановити 30-денне перемир’я. Однак Путін проігнорував заклик та виступив з пропозицією відновити прямі переговори України та Росії. Володимир Зеленський відгукнувся на пропозицію та заявив, що 15 травня чекатиме Путіна у Туреччині.