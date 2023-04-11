Український мільярдер Рінат Ахметов ініціює арбітраж проти Росії, в якому вимагатиме від компенсації всіх збитків, завданих йому в 2014-2017 роках внаслідок захоплення його бізнесу в Донецькій та Луганській областях. Про це у вівторок, 11 квітня, повідомила прес-служба його холдингу СКМ.

Зазначається, що в межах арбітражу Рінат Ахметов вимагатиме від Росії компенсувати всі збитки, яких йому завдали впродовж 2014-2017 років внаслідок втручання у діяльність чи експропріації активів та інвестицій терористичними угрупуваннями «ДНР» та «ЛНР», що перебувають під керівництвом або контролем Росії.

До таких активів входять низка підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів, а також нерухомість, зокрема, Єнакіївський металургійний завод, «ДТЕК Ровенькиантрацит», «ДТЕК Свердловантрацит», навчально-тренувальна база «Кірша» та «Донбас Арена».

«Я подаю позов на повне відшкодування країною-агресором усіх заподіяних нам з 2014 року збитків на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Відшкодовані кошти я вкладатиму у відновлення та будівництво нових підприємств, створення робочих місць та зростання економіки України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2018 році корпорація Ахметова вже подала позов до арбітражного суду в Гаазі щодо енергетичних активів ДТЕК у анексованому Криму, а у 2022 році – до Європейського суду з прав людини з переліком активів, знищених чи захоплених після повномасштабного вторгнення Росії.