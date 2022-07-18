За чотири місяці війни Ахметов збіднів утричі – із 13,7 млрд доларів до 4,6 млрд.

Через широкомасштабне вторгнення Росії в Україну бізнес Ріната Ахметова, який вважався найбагатшою людиною в Україні, зазнав суттєвих збитків. Як пише видання Forbes, це пов’язане з тим, що багато його активів розташовані або на окупованих територіях, або в зоні бойових дій. Лише його енергохолдинг ДТЕК вже втратив близько 70% своєї вартості.

Видання зазначає, що важка індустрія генерує близько 90% прибутку всіх статків Ахметова. Вона побудована на двох стовпах: гірничо-металургійний холдинг «Метінвест» та енергохолдинг ДТЕК.

«Метінвест» уже суттєво постраждав від російської агресії, зокрема і через втрату заводів в окупованому Маріуполі. Наразі вважається, що російські війська зруйнували дві третини активів «Метінвесту».

Натомість енергохолдинг ДТЕК наразі постраждав менше, але все одно доходи далі знижуються. Виторг через війну впав на 20%, виробництво електроенергії — на 30%, а частка на ринку електроенергії — до 20%. За оцінкою аналітиків, головною проблемою холдингу стало падіння попиту на електроенергію на 30−40%.

Також компанія втратила контроль над Луганською ТЕС. Запорізька ТЕС теж зупинена, бо розташована в окупованому Енергодарі. Водночас Криворізька ТЕС та Курахівська ТЕС розташовані дуже близько біля фронту та зазнають обстрілів.

За даними Forbes, до війни ДТЕК коштував 1,92 млрд доларів, та зараз його вартість впала приблизно до 580 млн доларів.

Як інформував ZAXID.NET, 11 липня 2022 року Рінат Ахметов заявив, що виходить з медійного бізнесу. «Медіа Група Україна» відмовилася на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

14 липня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Ахметов більше не підпадає під визначення олігарха, оскільки він вийшов з медійного бізнесу, а його бізнес-партнер Вадим Новинський склав мандат нардепа.

Сам Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти РФ щодо вживання термінових заходів та компенсації збитків у зв’язку з блокадою, мародерством, знищенням та перенаправленням потоків зернових та металів з боку Росії.