11 липня Рінат Ахметов заявив про «вимушений вихід» його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що мільярдер Рінат Ахметов вийшов з-під двох критеріїв визнання олігархом після виходу з медіа-бізнесу та складання депутатського мандату його бізнес-партнером Вадимом Новинським. Про це Денис Малюська сказав під час дискусії ОПОРА.Live.

«Пан Новинський був прямим зв’язком для того, щоб визнати олігархом пана Ахметова. Тому що вони є партнерами по бізнесу, а пан Новинський як народний депутат є політичною фігурою. Тому відмова від мандату прибрала прямий зв’язок пана Ахметова з парламентом і прибрала найочевиднішу ознаку участі у політичному житті для пана Ахметова», – сказав міністр.

Водночас Малюська припустив, що Ахметов, можливо, відмовився від своїх медіа не остаточно.

«Це моя суб’єктивна думка, не готовий говорити, що це так, але видається, що юридично це "нога в дверях" з тим, щоб не закрити собі повністю юридичні механізми повернення в бізнес», – вважає Малюська.

Він вказав на те, що мільярдер не зміг продати свій медіа-бізнес в умовах війни і натомість лише передав державі ліцензії своїх ЗМІ.

«Ця фраза не має комунікаційного особливого сенсу, має тільки юридичний, щоб створити собі запас для подальшого можливого оскарження в судах, у міжнародних судах, де завгодно, щоб повернути або собі активи, або їхню грошову компенсацію з посиланням на те, що або влада, або росіяни поставили в скрутне становище, де цінний актив довелось віддавати безкоштовно», – припустив Малюська.

Торік президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно до якого, олігархом, вважатиметься фізособа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: бере участь у політичному житті, має значний вплив на засоби масової інформації, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, володіє активами у понад мільйон прожиткових мінімумів.

6 липня позафракційний депутат Верховної Ради України Вадим Новинський заявив про складення з себе повноважень народного депутата. Новинський – у минулому член уже забороненої партії «Опозиційний блок», ще раніше – член «Партії регіонів». ВНовинський є засновником фінансово-промислової групи «Смарт-Холдинг» та власником понад 25% пакету компанії «Метінвест», що входить до інвесткомпанії СКМ Ахметова.

Вже 11 липня Рінат Ахметов заявив про «вимушений вихід» його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу на виконання антиолігархічного закону, ухваленого минулого року.