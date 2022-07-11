Рінат Ахметов відмовився від свого медійного бізнесу на користь держави
Ахметов пояснив таке рішення набуттям чинності «закону про олігархів»
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Найбагатший бізнесмен України Рінат Ахметов відмовився від свого медійного бізнесу на користь держави. Про це йдеться у заяві, яку 11 липня опублікував холдинг Ахметова SCM.
За його словами, йдеться не про продаж бізнесу, а саме про «відмову на користь держави».
«Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ», – йдеться у заяві.
Ахметов пояснює, що таке рішення продиктоване набуттям чинності «закону про олігархів», а шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах.
«Загальний обсяг інвестицій, вкладених у цей медіахолдинг, перевищив 1,5 млрд доларів США. Але найбільша інвестиція — це внесок кожного з 4 000 журналістів і співробітників нашої медійної команди. Завдяки вашій роботі канали «Україна» й «Україна 24» стали лідерами в Україні за глядацькою аудиторією, а канали групи «Футбол» збирали мільйони уболівальників перед екранами. Тому мені важко приймати рішення про вихід із медійного бізнесу», – додав Ахметов.
Холдингу SCM, зокрема, належать: телеканали «Україна», «НЛО TV», «Індиго TV», «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3», «Донбас», «Сігма ТБ», газета «РІО», портал Segodnya.ua, журнал і сайт Vogue.