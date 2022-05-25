Український олігарх Рінат Ахметов вимагатиме від Росії компенсації за збитки і втрату бізнесу через її збройну агресію проти України. Про це він сказав в інтерв’ю «НВ.Бізнес».

Ахметов зазначив, що після початку широкомасштабного вторгнення рф такі підприємства, як «Азовсталь», Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, Авдіївський коксохімічний завод, Луганська ТЕС та інші об'єкти промислової інфраструктури й зеленої енергетики було частково або повністю знищено чи виведено з експлуатації.

«Капіталізація цих об'єктів до початку війни становила десятки мільярдів доларів. Однозначно ми пред’явимо позови до Росії і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків та втраченого бізнесу. Ми будемо пред’являти позови до всіх міжнародних та національних інстанцій», – сказав Ахметов.

Олігарх зазначив, що втрати ММК ім. Ілліча та «Азовсталі» через війну становлять від 17 до 20 млрд доларів, проте остаточну суму буде визначено в позовній заяві до росії. Ахметов нагадав, що ці підприємства виготовляли на рік 10 млн тонн сталі.

Раніше окупаційна влада Маріуполя заявляла про наміри знести завод «Азовсталь», який став базою опору українських військ під час оточення міста росіянами.