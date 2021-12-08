Бенефціарний власник «1+1» Ігор Коломойський вийшов зі складу наглядової ради каналу

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення переоформила п’ять ліцензій ТОВ «ТРК «Студія 1+1». Зміни стосувались виходу зі складу наглядової ради каналу «1+1» бенефіціарного власника Ігоря Коломойського, інформує «Детектор медіа».

Як повідомляється, відповідне рішення регулятор схвалив на своєму засіданні у середу, 8 грудня.

Видання нагадує, що у лютому 2021 року Нацрада перевірила канали групи «1+1» щодо наявності у структурі власності дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко і не знайшла порушень. Згідно з отриманими тоді поясненнями щодо власності від компанії повідомлялося, що частка компанії Bolvik Ventures LTD у структурі власності «1+1» складає 24,51% і саме така частка належала Ігорю Суркісу.

Однак контролерами Bolvik Ventures LTD є три фізичні особи: Ігор Суркіс (з часткою 33,34 %), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33 %) та Оксана Марченко (з часткою 33,33 %). Відповідно, частка володіння статутним капіталом кожної з фізичних осіб становить по 8%, що не є істотною участю і не відображається у структурі власності.

До слова, раніше Міністерство юстиції США звинуватило Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з «ПриватБанку», а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в США і в усьому світі. Мін'юст також вимагає конфіскувати в нього нерухомість, зокрема офісну вежу в Луїсвіллі та офісний парк у Далласі.