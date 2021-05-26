Олігарх Ігор Коломойський стверджує, що не користується можливістю впливати на ситуацію в Україні

Олігарх Ігор Коломойський визнав, що має можливість впливати на ситуацію в країні, однак стверджує, що не користується цим, передає «Радіо Свобода».

«Звичайно, можливість впливати є. Було б смішно говорити, що її немає. Чи користуюсь я цим? Ні. Не користуюся, тому що у мене немає жодного взаємозв'язку мого бізнесу з тими, про кого ви запитуєте, хто може впливати на якісь речі, пов'язані з моїм бізнесом. Мій бізнес не залежить на сьогодні від якихось ухвалених законів, чи тих, які можуть ухвалити», — заявив Коломойський.

Олігарх запевняє, що не спілкується з міністрами, Офісом президента чи самим президентом. Водночас Коломойський додав, що говорить з окремими депутатами, але не впливає на них.

Коломойський також додав, що термін «олігарх», як його називають, він прирівнює до терміну «ворог народу», «бо ті люди теж не вважали себе «ворогами народу», а їх так називали.

«Всі вкладають у слово «олігарх» сенс, що це – погано, тому нічого хорошого цей термін його власнику не може принести», — сказав Коломойський.

Водночас Коломойському подобається ідея визначити поняття «олігарх» на законодавчому рівні. На його думку, це можливо дозволить більш чітко зрозуміти, до кого саме можна застосовувати цей термін.

Варто зауважити, що цьогоріч Коломойський посів четверте місце в українському списку Forbes зі статками у 1,8 мільярда доларів. Головні сфери його інтересів – енергетика, важка промисловість, нафтогазовий сектор, авіатранспорт. Також, він володіє медіахолдингом «1+1 медіа».

Раніше у Ріната Ахметова та Петра Порошенка негативно оцінили ініціативу Володимира Зеленського щодо законопроекту про олігархів.

Нагадаємо, 11 травня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що під час розробки закону про олігархів, апарат Ради національної безпеки та оборони виходить із того, що до цієї категорії можна «впевнено зарахувати 13 осіб».

Закон про статус олігарха: що відомо

15 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував РНБО та Офісу президента разом з Антимонопольним комітетом розробити законопроект про статус олігарха.

За словами Зеленського, майбутній закон має бути спрямований на те, щоб перетворити олігархів на бізнесменів.

«Тому що ми підтримуємо великий бізнес, будь-який бізнес в Україні. А вплив олігархів на Україну – на вибори, на економіку, на закони, на Верховну Раду – цього допустити більше не можна», – заявив тоді президент.

27 квітня віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що у законі буде прописано сім критеріїв, які вказуватимуть на те, що людина є олігархом. Статус олігарха отримуватимуть ті, хто підпадає під щонайменше три критерії з семи. При цьому повного переліку критеріїв Стефанчук не назвав, а лише зазначив, що йдеться про фінансові параметри і вплив на політику.