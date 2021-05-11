Секретар РНБО вважає олігархами 13 осіб, але імен не назвав

Під час розробки закону про олігархів, який доручив розробити президент України Володимир Зеленський, апарат Ради національної безпеки та оборони (РНБО) виходить із того, що до цієї категорії можна «впевнено зарахувати 13 осіб», повідомив у вівторок, 11 травня, секретар РНБО Олексій Данілов.

«Один із великих викликів, який сьогодні існує… і на останньому засіданні Ради нацбезпеки і оборони президент дав завдання апарату Ради нацбезпеки, Антимонопольному комітету, Офісу президента розробити закон про олігархів, які на сьогоднішній день мають дуже великий вплив на нашу економіку, наші внутрішньополітичні та зовнішньополітичні процеси. На мою думку, і за критеріями апарату РНБО, які ми враховуємо, готуючи цей документ, ми маємо на увазі 13 осіб, яких ми можемо з упевненістю віднести до олігархічного середовища. Які мають дуже великий вплив всередині і зовні нашої країни», – сказав Данілов на форумі «Україна 30. Безпека країни», повідомила «Українська правда».

Прізвищ олігархів секретар РНБО не назвав. Натомість колишній народний депутат, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко з посиланням на свої джерела повідомив, що під критерії олігархів можуть потрапити:

Шестеро людей із цього списку входять до цьогорічного рейтингу мільярдерів Forbes.

Закон про статус олігарха: що відомо

15 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував РНБО та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити законопроект про статус олігарха.

За словами Зеленського, майбутній закон має бути спрямований на те, щоб перетворити олігархів на бізнесменів. «Тому що ми підтримуємо великий бізнес, будь-який бізнес в Україні. А вплив олігархів на Україну – на вибори, на економіку, на закони, на Верховну Раду – цього допустити більше не можна», – заявив тоді президент.

27 квітня віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що у законі буде прописано сім критеріїв, які вказуватимуть на те, що людина є олігархом. Статус олігарха отримуватимуть ті, хто підпадає під щонайменше три критерії з семи. При цьому повного переліку критеріїв Стефанчук не назвав, а лише зазначив, що йдеться про фінансові параметри і вплив на політику.