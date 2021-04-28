Руслан Стефанчук розповів про законопроект, який, у разі ухвалення, надаватиме впливовим людям статус олігархів

У законопроекті про статус олігархів, розробку якого анонсував президент Володимир Зеленський, буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом, повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Як повідомив він в інтерв’ю «Українській правді», в законопроекті буде прописано статус олігарха – хто це такий і за якими параметрами він буде визначатись. Це фінансові параметри, вплив на політичну сторону тощо. Повного переліку критеріїв він не назвав.

На запитання, як вимірювати політичний вплив, адже він зазвичай неформальний, Стефанчук відповів, що можливість вимірювання буде.

Віце-спікер парламенту зазначив, що наскільки йому відомо, буде близько семи таких параметрів. Людина визнається олігархом, якщо підпадає під три чи більше параметрів.

Зі слів Стефанчука, якщо людина підпадає під параметри, то вона буде визнаватися олігархом, до якого будуть застосовуватись відповідні санкції, щоб вона втратила один чи два з тих параметрів, під які потрапляє. Він уточнив, що йтиметься про «якийсь вид юридичної відповідальності».

Закон про статус олігарха: що відомо

15 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував РНБО та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити законопроект про статус олігарха.

За словами Зеленського, майбутній закон має бути спрямований на те, щоб перетворити олігархів на бізнесменів. «Тому що ми підтримуємо великий бізнес, будь-який бізнес в Україні. А вплив олігархів на Україну – на вибори, на економіку, на закони, на Верховну Раду – цього допустити більше не можна», – заявив тоді президент.