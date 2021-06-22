ОАСК частково задовольнив вимоги медіахолдингу Курченка і скасував рішення про передачу активів УМХ медіахолдингу Коломойського

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов «Українського медіахолдингу» до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів і скасував рішення тендерного комітету про передачу активів УМХ в управління ТОВ «1+1 Інтернет».

Про це йдеться у рішенні суду.

Відзначається, що 15 червня ОАСК частково задовольнив позовні вимоги медіахолдингу Сергія Курченка і скасував рішення, тендерного комітету, який вибрав керуючим активами УМХ медіахолдинг олігарха Ігоря Коломойського.

В задоволенні інших позовних вимог суд відмовив.

Зокрема, УМХ просив суд визнати протиправними дії АРМА з відбору керуючого заарештованими активами Курченка. Також в медіахолдингу стверджували, що конкурс проводився з порушеннями.

Суд встановив, що пропозиція Плюсів була найбільш економічно вигідною. Холдинг обіцяв переводити в бюджет 5 млн доходу на місяць, проте з фінзвітності стало відомо, що компанія збиткова.

Зокрема, ТОВ «1+1 Інтернет» приховало, що має кредитну заборгованість перед контрагентами в більш ніж 33 млн грн. У суді вирішили, що компанія не змогла б гарантувати прибуток на рівні 60 млн грн на рік.

За словами заступника голови АРМА Володимира Павленка, зараз у відомстві очікують офіційного надходження рішення суду, передає «Українська правда».

Відзначається, що активи УМХ ще фактично не були передані в управління медіахолдингу Коломойського. Договір з «1+1 Інтернет» не був укладений через відсутність оцінки та згоди Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, у вересні 2020 року АРМА провела конкурс на передачу в управління «Українського медіахолдингу» (УМХ), який держава раніше конфіскувала в олігарха-втікача Сергія Курченка. За результатами конкурсу право на управління УМХ отримала компанія «1+1 Інтернет», яка входить до медіахолдингу «1+1 media» олігарха Ігоря Коломойського.