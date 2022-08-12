Російські окупанти вкрали у компанії HarvEast, яка входить до холдингу СКМ Ріната Ахметова, близько 200 тис. тонн врожаю на територіях сходу України, тимчасово окупованих росіянами, повідомив генеральний директор HarvEast Дмитро Скорняков в інтерв’ю Bloomberg, пише «Економічна правда».

Скорняков пояснив, що 50 тис. тонн врожаю окупанти вкрали з елеваторів компанії, зокрема з сіл Мангуш і Нікольське поблизу Маріуполя, після чого вивезли вантаж до Росії. За оцінками компанії, ще близько 150 тис. тонн було вкрадено з полів на тимчасово окупованих територіях, проте отримати точні цифри наразі неможливо.

«Найбільша втрата – цьогорічний врожай. У червні почали збирати наше зерно, а ми не маємо доступу до цієї землі», – сказав керівник агрокомпанії Ахметова.

За даними компанії Terrascope із супутникових даних, деякі з полів HarvEast поблизу Ксенівки в окупованій Донецькій області були зібрані в червні. Загалом, за словами Скорнякова, HarvEast втратила близько двох третин своєї землі через російську окупацію.

Компанія HarvEast до повномасштабної війни входила до десятки найбільших землевласників в Україні.

Крім зерна, російські загарбники продовжують вивозити метал компанії «Метінвест» із Маріуполя.