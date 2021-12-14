Новини Івано-Франківська
Коронавірус в Івано-Франківську
Актуальна статистика підтверджених випадків Covid-19Андрій Волик, 0
Станом на 14 грудня кількість мешканців Івано-Франківської області, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 124 562 (+164 за попередню добу).
Нові випадки по Івано-Франківську – 8.
Смерті по області – 2 991 (+12).
Вилікувалися в області – 109 474 (+683).
Усього в Україні за даними ЦГЗ: 3 570 448 (+7 283) людей захворіло, 91 602 (+387) померло, 3 233 009 (+27 130) вилікувалися.
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