Коронавірус в Тернополі
Актуальна статистика підтверджених випадків Covid-19
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Станом на 14 грудня кількість мешканців Тернопільської ОТГ, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 28 328 (+26 за попередню добу).
Загалом по Тернопільській області, – 105 004 (+85).
Смерті по місту – 504 (+2).
Смерті по області – 2 0033 (+8).
Вилікувалися у Тернополі – 25 490 (+247).
Вилікувалися в області – 97 679 (+383).
Усього в Україні за даними ЦГЗ: 3 570 448 (+7 283) людей захворіло, 91 602 (+387) померло, 3 233 009 (+27 130) вилікувалися.
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