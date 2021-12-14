Станом на 14 грудня кількість мешканців Тернопільської ОТГ, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 28 328 (+26 за попередню добу). Загалом по Тернопільській області, – 105 004 (+85). Смерті по місту – 504 (+2). Смерті по області – 2 0033 (+8). Вилікувалися у Тернополі – 25 490 (+247) . Вилікувалися в області – 97 679 (+383). Усього в Україні за даними ЦГЗ: 3 570 448 (+7 283) людей захворіло, 91 602 (+387) померло, 3 233 009 (+27 130) вилікувалися.

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